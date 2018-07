Un webinair pour faire rouler les corporates et les collectivités en autopartage

Drive & City va présenter sa solution globale Autopartage + Covoiturage pour les entreprises et collectivités publiques lors d'une webconférence de 30 min, le vendredi 20 juillet à 14h30.Proposée clé en main et en marque blanche, cette solution (plate-forme SaaS + application mobile) donne la possibilité de mutualiser et partager les déplacements entre collaborateurs et/ou interentreprises.Ce type d'offres permet entre autres aux sociétés de réduire les coûts de la flotte (réduction de la tailles des parcs), de la mobilité, de la sinistralité ou encore diminuer leur impact environnemental.Inscription gratuite via ce lien