Un webinaire sur les atouts MICE de Genève le 12 avril

Organisations internationales, biotechnologie, cleantech, Finances... Genève attire depuis plusieurs décennies des entreprises et ONG actives dans des secteurs à très haute valeur ajoutée. Cette main-d’œuvre hautement qualifiée, la reconnaissance internationale, les infrastructures de la ville helvétique peuvent être des atouts pour l'organisation d'événements MICE.Jonathan Willi du Bureau des congrès de Genève Tourisme indiquera dans le webinaire du mois d'avril comment bénéficier de leur présence et de leur savoir. Le webinaire durera environ 20 min,Vous suivrez tout simplement les explications en ligne via votre ordinateur, tablette ou smartphone. Grâce à la fonction "chat", vous pourrez aussi intervenir et poser vos questions en direct.Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire . Les instructions pour accéder à la session du webinaire (via Webex) vous seront envoyées après votre inscription.Les organisateurs n'étant pas disponible le 12 avril peuvent demander à recevoir les informations.