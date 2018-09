Une 2e adresse Autograph Collection à Rome

L'Hôtel Pantheon Iconic compte 79 chambres dont 20 suites. Toutes différentes, elles disposent d'un mobilier conçu sur-mesure, d'étoffes précieuses ainsi que d'œuvres d'arts originales. Les salles de bains sont en marbre et en verre. En plus du classique mini-bar, chaque chambre offre une petite cave à vin constituée de 3 bouteilles de champagne, de vin rouge ou vin blanc.Au rez-de-chaussée, le lobby de l'hôtel dévoile un bar constitué de sols en marbre noir du Sahara et d'un grand luminaire circulaire qui rappelle l'oculus du Pantheon.Le restaurant Dionysus est dirigé par le Chef Pasquale Palamaro. Il réalise des mets de saisons aux saveurs méditerranéennes avec des produits frais et locaux. Les menus de dégustations du chef, avec des thèmes tels que "balade printanière en bord de mer" et "un océan d'idées" sont accompagnés d'une carte des vins comprenant plus de 400 références. Le restaurant accueille les hôtes dans une ambiance contemporaine, avec une fenêtre donnant sur la cuisine permettant aux convives de regarder la préparation de leurs plats par le cuisinier.Au sixième étage, le Divinity Terrace Lounge Bar offre une vue à 360 degrés sur les sept dômes dont le Panthéon. Par ailleurs, il rend hommage à l'histoire de la ville en célébrant les sept divinités planétaires auxquelles le Panthéon est dédié. Chaque jour, une divinité différente est mise à l'honneur sur la carte des cocktails.La terrasse qui peut accueillir 50 personnes, propose un design épuré et décontracté. L'intérieur du bar a une capacité de 38 personnes et dispose de sol en marbre blanc, d'une installation murale en laiton et d'un espace pouvant servir à des événements privés. A proximité, l'espace dédié au petit-déjeuner offre une vue impressionnante sur les toits en terre cuite de la ville.Via di Santa Chiara, 4/A00186 Rome RMItalieTel : +39 06 87807070