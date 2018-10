Une Directrice EMEA pour ACTE

Nous sommes ravis que Stéphanie soit directrice régionale sur une base permanente

En tant que directrice régionale par intérim, elle a mis à profit sa vaste expérience de l'industrie pour nous aider à améliorer notre éducation et elle comprend parfaitement les enjeux qui touchent l'EMEA afin de rehausser notre profil dans la région

Stephanie Smook travaillera avec les membres et partenaires d' ACTE Global pour faire avancer la mission de l'organisation, qui est d'offrir le meilleur de l'éducation et des opportunités de réseautage à la communauté des voyages d'affaires. Elle a commencé sa carrière chez ACTE Global en mars 2014 en tant que responsable du programme éducation pour l'EMEA et en mars 2015 en tant que responsable des relations internationales. Avant de rejoindre ACTE Global, Stephanie a travaillé comme acheteuse de voyages d'affaires chez NIKE Europe.", a déclaré Greeley Koch, directrice générale de ACTE. "".La prédécesseur de Stéphanie, Caroline Allen, continuera d'appuyer ACTE Global avec des projets spéciaux jusqu'en 2019.