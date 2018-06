Une Echappée bière à Bordeaux

Capitale incontestable du vin, Bordeaux et sa région n’en sont pas moins devenus, en quelques années, un territoire brassicole riche, dynamique et créatif. Avec plus de 100 brasseries en Nouvelle-Aquitaine dont 32 en proximité directe de Bordeaux, plus d’une dizaine de bars à bières à Bordeaux, et la multiplication des événements annuels célébrant cette vitalité brassicole (festival BLIB, Bière Fest à Cestas), la ville du vin s’est fait un nom sur la carte de France de la bière. C’est ce dynamisme brassicole que L’Echappée Bière Bordeaux souhaite mettre en valeur par plusieurs types de prestations :▪ Sur le modèle de l’œnotourisme, des visites et circuits de visite qui permettront aux curieux de découvrir les brasseries de la région et les bières qui y sont produites.▪ Des jeux de piste et city-tour qui proposeront une (re)découverte de Bordeaux sous l’angle inédit de la bière et de sa culture, dégustations à l’appui.▪ Des ateliers de biérologie▪ Des animations événementielles (dégustations, bar à bières…) assurées en français et en anglais centrées sur la dégustation des bières artisanales locales, proposées pour l’animation de séminaires, congrès, soirées d’entreprises ou team-building.L’Echappée Bière Bordeaux sera gérée par Sébastien Laroche, Responsable Commercial dans le web en reconversion professionnelle. Passionné de bière depuis de longues années, ce brasseur amateur s’est formé durant de longs mois afin de pouvoir transmettre sa passion pour la bière au travers d’animations et d’expériences instructives, ludiques et participatives.