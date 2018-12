Une "Mouette" sur les rails suisses

Dans le cadre de la nouvelle concession pour le trafic grandes lignes, les CFF vont intégrer la ligne IR66 Berne–La Chaux-de-Fonds à leur réseau et annoncent l'achat de 7 nouveaux trains.



Capables de fortes accélérations et conformes aux besoins des personnes handicapées, ces trains seront construits entre 2019 et 2021, dans une réalisation digne du confort du trafic grandes lignes. Composés de quatre parties, ces trains disposent de 27 places assises en première classe (aménagement 2+1) et de 154 places assises en deuxième classe. Toutes ces places seront équipées d’une prise électrique.