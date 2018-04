Une Orangerie accueille les événements en île-et-Vilaine

Le calendrier de l’Orangerie se remplit rapidement avec déjà quelques dates prises pour 2019 et 2020. Elle accueillera son premier événement public le 22 avril 2018 avec une vente aux enchères de sculptures contemporaines, puis recevra funambules et acrobates pour le festival Cirque ou Presque du 1er au 3 juin 2018".

Le Château des Pères disposait déjà de 9 salles de 18 à 200m², il a construit une salle supplémentaire pouvant accueillir les événements de plus grandes dimensions. D’une surface totale de 1000m², l’Orangerie dispose d’une grande salle de 840 m², d’une terrasse de 500 m² (dont 200 m² couverts), d’un office traiteur ainsi que d’un quai de déchargement pour les prestataires tels que les traiteurs, les ambianceurs, etc…La nouvelle salle offre une capacité allant jusqu’à 600 personnes à table ou 1 200 en cocktail.Dessinée par l’architecte Anthony Rio, de l’agence Unité à Nantes, l’Orangerie est constituée d’une structure métallique légère et aérée, laissant entrer la lumière de toute part grâce à ses façades en verre.Le communiqué ajoute "L'ouverture de l'Orangerie met un point final aux 7 années de restauration du Château des Pères.35150 Piré-Sur-SeicheRenseignements et réservations au 02.23.08.40.80Mail : secretariat@chateaudesperes.fr