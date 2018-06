Une adresse luxembourgeoise pour les séminaires sportifs

Le Leweck Sport Hotel a rejoint Logis en tant que “Logis d’Exception”. Cet établissement luxembourgeois 4 étoiles, pensé pour les séminaires et autres événements corporate, propose notamment deux terrains de football et deux pistes de bowling. Les entreprises peuvent ainsi organiser des épreuves de team-building directement sur le site.Par ailleurs, la proximité du château de Bourscheidet et celle des sentiers pédestres et cyclables (circuit VTT Hoscheid et l’Escapardenne Lee Trail) permettent de mettre en place des défis variés entre les participants.De plus, il est possible d'organiser des réunions et autres manifestations dans les salles de conférence du Chalet L mises à disposition.Le Leweck Sport Hotel dispose de 51 chambres, du wifi gratuit et d'un parking privé. Les hôtes ont également accès à un centre de remise en forme, une piscine couverte, un restaurant gastronomique et le Bar Charly, élu “meilleur bar du Luxembourg”.1 Dellt9378 LipperscheidLuxembourg