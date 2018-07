Une appli Android pour bloquer automatiquement les appels au volant

Ne pas déranger en voiture"

La Sécurité routière a lancé en 2014 l'appli Mode Conduite qui bloque, pendant la durée du trajet en voiture ou à moto, les appels entrants et les notifications des SMS et envoie automatiquement un message d'indisponibilité à l'émetteur pour l'informer que la personne est au volant. Cette solution vient d'être améliorée et offre de nouvelles fonctionnalités.Désormais, l'appli peut être utilisée en mode automatique. Elle permet aussi d'adresser un message personnalisable à chacun des contacts de son répertoire. Afin d'optimiser le parcours utilisateur, la Sécurité routière a imaginé une interface simplifiée, intuitive et adaptée aux nouveaux usages. L'activation de l'application n'empêche pas l'utilisation du GPS de son smartphone.L'appli Mode Conduite est disponible pour les appareils Android. Sous iOS11, l'iPhone peut aussi détecter une situation de conduite et empêcher les notifications du téléphone : il suffit d'activer la fonctionnalité native ". Sous Windows Phone, il existe également un Mode Conduite qui peut être configuré directement dans les paramètres du téléphone.