Une appli pour protéger votre identité numérique

Dashlane 6 dispose d'un nouveau tableau de bord qui offre une vue d'ensemble complète de la sécurité en ligne de ses utilisateurs, ainsi que des mesures claires et concrètes pour la renforcer. Ce tableau de bord se voit doter de nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance du dark Web et l'analyse des mots de passe. L'intégration de ces fonctionnalités garantit aux utilisateurs un contrôle total de leur identité numérique.



"La gestion de l'identité numérique est devenue trop complexe pour la plupart des gens," explique Emmanuel Schalit, PDG de Dashlane. "Entre les failles de sécurité majeures, l'utilisation abusive des données qui nous affectent tous et l'enjeu crucial posé par la protection des comptes à l'aide de mots de passe uniques et complexes, les solutions disponibles ne suffisent plus. Les internautes doivent être à même de gérer et de contrôler facilement tous les aspects de leur empreinte numérique."



La version pour la gestion sécurisée de vos mots de passe sur un seul appareil est gratuite. Une version Premium, payante, est également disponible.