Une appli pour se guider en ville

Le menu est alléchant : Paris, Rome, Londres, Venise, Barcelone, New York...), ainsi que les villes touristiques moins connues qui méritent davantage d'être mises en lumière sont ainsi disponible au bout de l'oreille.



Les audioguides abordent l'histoire, l'architecture et les anecdotes culturelles de chacun des monuments. Ils sont courts, entre 1 et 3 minutes par fichier, dynamiques, avec les informations principales à connaître.



Le projet Desticity a été développé par Alexandre Mazère, Directeur du Développement de Radio FG, et par Antoine Palau, qui dirige une Agence Web.



Pour vous permettre de découvrir ces guides, l'éditeur vous propose un code cadeau d'une valeur de 10 euros : DESTITRAVEL , à utiliser sur le site de Desticity.