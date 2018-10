Une appli pour simplifier les transits à l'aéroport de Beyrouth

"connecter les voyageurs à l'ensemble de l'environnement du voyage, en fournissant des informations sur les vols, les autres options de transport et les services de l'aéroport y compris le duty free"

Inflyter a atterri à l'aéroport de Beyrouth. Le fournisseur de services digitaux souhaite avec son application et ses différents produitsVia l'appli, les passagers de la plate-forme libanaise ont accès aux données de leurs vols et de leur compagnie aérienne. De plus, ils peuvent faire des emplettes au Duty Free avant leur arrivée à l'aéroport grâce à la fonction e-shop, puis récupérer leurs courses en quelques secondes une fois sur place. Inflyter qui souhaite s'étendre à d'autres aéroports, a aussi développé son propre programme de fidélité, appelé inMiles.Par ailleurs dans le cadre du partenariat, des terminaux de paiement multi-devises et de remboursement de TVA automatisés ont été installés dans l'aéroport de Beyrouth.Les voyageurs d'affaires auront également bientôt la possibilité d’accéder aux services d'Inflyter via leur ordinateur. Le fournisseur lancera un site internet dans moins d'un mois.