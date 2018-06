Une assurance pour rendre les véhicules en LLD sans crainte

Les utilisateurs et les gestionnaires de flotte automobile appréhendent particulièrement la dernière étape du contrat en LLD. En effet, la restitution du véhicule constitue une étape cruciale dans la mesure où des surcoûts liés à l’usure du véhicule peuvent réduire voire annuler les bénéfices financiers que procure la LLD.



Pour éviter ces mauvaises surprises, Athlon France propose My Serenity Fleet. Cette solution - dont le tarif est de 5 euros par mois et par véhicule - permet de maîtriser le budget global du parc automobile et d’effectuer la restitution en toute sérénité. En fin de contrat, une balance est réalisée entre les frais de remise en état réel et la participation du gestionnaire. Si les frais de remise en état sont plus élevés, Athlon assume la perte. S’ils sont moins élevés, le loueur rembourse le trop-perçu.