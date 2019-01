Une base Ryanair à Toulouse-Blagnac

Après avoir annoncé le retour d’une base à l’aéroport de Marseille-Provence et l’ouverture d’une base à Bordeaux, d’ici à l’été 2019, la compagnie irlandaise à bas coût pourrait s'installer, dans les prochains mois, à l'aéroport de Toulouse.



Les déclarations des autorités aéroportuaires toulousaines n'ont pas été commentées par le transporteur aérien. " Nous sommes pour le moment dans une période de clôture avant l’annonce de nos résultats du troisième trimestre et nous ne pouvons par conséquent pas commenter cette déclaration" , a simplement précisé Ryanair.



En cas d’ouverture d’une base, l’offre de vols sera donc fortement densifiée au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac. En 2018, Ryanair a transporté 848 482 passagers au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Toulouse-Blagnac. En installant une base, la compagnie irlandaise peut espérer rapidement se rapprocher de son concurrent easyJet et de Air France, les deux compagnies aériennes qui transportent le plus de passagers à Toulouse-Blagnac.