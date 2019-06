Une carte de paiement en Bitcoin utilisable en France

Avec cette carte Visa, les possesseurs de crypto-monnaies (comme le Bitcoin et toutes les autres disponibles sur Coinbase) peuvent désormais effectuer des achats comme avec n'importe quelle carte de crédit classique.



La carte bancaire s’occupe de faire une conversion instantanée avec le taux de change entre la crypto-monnaie et la devise du pays.



Une carte dont le coût d'utilisation reste cependant assez élevé. La carte coûte 4,99 euros, tandis qu’une commission de 2,49% est prélevée sur chacune des transactions. Si la carte bancaire permet de régler directement ses achats en Bitcoin, elle permet aussi d’effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques jusqu’à 200 euros par mois. Au-delà, des frais supplémentaires de 1% sont facturés en France, et 2% à l’étranger.