Une desserte ferroviaire pour l'EuroAirport d'ici 2030

L'EuroAirport ne sera pas relié aux réseaux ferroviaires français et suisse avant 2025/2030, mais les autorités des deux pays sont parvenues à un accord pour en déterminer les règles.



Dans l'Hexagone, l'aéroport binational sera desservi par les TER 200 qui relient Strasbourg à Bâle. Du côté helvétique, deux lignes passeront par la plate-forme. En effet, la S2 qui circule entre Liestal et Mulhouse y fera une halte tandis que l'EuroAirport deviendra le terminus de la S4 en provenance de Laufen. Le projet prévoit une cadence d'une rame tous les 10 min entre la gare de Bâle et l'aéroport.



Dans un communiqué commun, la région Grand Est, les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure chargés du dossier expliquent "La desserte actuelle de bus arrivant à ses limites, la nouvelle liaison ferroviaire entre les gares de Saint-Louis et Bartenheim, incluant une halte à l’EuroAirport, améliorera de manière significative l’accessibilité à l’aéroport, réduira les temps de parcours, augmentera la stabilité des horaires et supprimera les contraintes de capacité".



Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du concept de l’offre du RER trinational de Bâle, baptisé Trireno, pour l’horizon 2030.