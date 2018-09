Une étude pour mesurer la sécurité hôtelière

"La sécurité dans les hôtels est un élément souvent négligé ", précise Greeley Koch, directeur exécutif d'ACTE Global. "Même certains endroits que nous considérons comme sûrs ont subi de graves attaques terroristes contre des hôtels". Une assertion qui conduit les acheteurs à sécuriser leur programme hôtelier "sans tomber dans une paranoïa extrême" affirme en conlusion Alan Sours, expert en sécurité.



Globalement, l'étude pointe du doigt des programmes de sécurité hôtelière inadéquats qui conduisent à des résultats commerciaux négatifs... Dans l'ensemble, le guide constate que le fait de ne pas mettre en œuvre les contrôles de sécurité dans les hôtels n'affecte pas seulement le bien-être des voyageurs - cela peut aussi être coûteux.



Les litiges et les dommages-intérêts peuvent avoir un impact significatif sur les résultats financiers des entreprises, qu'une affaire soit jugée ou non en faveur de l'employeur. Le cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail et de l'emploi, Fisher Phillips, rapporte une affaire dans laquelle une organisation a versé des dommages-intérêts de 300 000 $ au conjoint d'un employé gravement blessé pendant son séjour à l'étranger.



La mise en œuvre des contrôles de sûreté et de sécurité dans les hôtels implique la collecte et l'analyse d'informations qui permettent aux organisations de prendre des décisions plus intelligentes, tant avant le voyage que pendant le voyage.



