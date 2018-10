Une flotte dernière génération pour le groupe Lufthansa

Les nouveaux Airbus A320neo et A321neo (abréviation de new engine option) devraient être livrés en 2023 et 2024. Dix des 27 nouveaux appareils sont destinés à SWISS, les dix-sept autres seront affectés aux différentes compagnies aériennes du groupe.



Les Airbus A320neo et A321 sont des appareils plus respectueux de l’environnement, grâce à une technologie innovante, développée par Pratt & Whitney et CFM International. Ces moteurs, à la pointe de la technologie, associés à des winglets destinés à favoriser l’aérodynamisme des appareils, permettent de réduire, de façon significative la consommation de carburant (une réduction de l’ordre de 20 % par siège kilomètre). Comme tous les avions Lufthansa de la famille A320, les modèles A320neo et A321neo sont équipés en série de générateurs de vortex, un équipement destiné à réduire les émissions sonores pendant le décollage et l’atterrissage. Au décollage, un A320neo produit un niveau sonore inférieur de 50 % à celui d’un avion de même catégorie.