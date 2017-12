Une grève des PNC chez KLM le 8 janvier

Le personnel de cabine FNV a déposé un préavis de grève pour le lundi 8 janvier avec pour projet de réduire voire empêcher les vols de KLM ce jour là. La FNV proteste contre une décision prise par KLM il y a plus d'un an, mesure dite -1CA, visant à réduire le nombre d'hôtesses et stewards à bord de certains vols. Le syndicat a déjà organisé des grèves du zèle et de courtes interruptions de travail pour protester contre cette mesure et peser sur la négociation en cours de la convention collective.KLM se dit ouvert à la reprise de discussions autour de ce nouvel accord collectif mais en tout état de cause, les voyageurs d'affaires sont invités à éviter cette date du 8 janvier pour organiser leurs déplacements professionnels avec la compagnie néerlandaise.