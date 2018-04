Une hausse mesurée pour les tarifs aériens en mars

Les prix des billets d'avion au départ de métropole ont grimpé de 0,7 % en mars, mais diminuent encore légèrement au départ des départements d’outre-mer (-0,6 %). La DGAC explique : "Au départ de métropole, la hausse mesurée sur le réseau international est provoquée par le renchérissement des destinations européennes, tandis que l’outre-mer tire les prix vers le bas sur le réseau intérieur".



Sur le réseau domestique, les tarifs aériens sont globalement stables avec un repli de -0,4%, partagés entre une augmentation sur les liaisons intra-métropolitaines (+2,6%) et une forte baisse vers l'outre-mer pour le 3e mois consécutif (-7,7%). Au 1er trimestre 2018, le recul des prix sur le réseau domestique au départ de métropole s’établit à 2,4%.



Les prix vers l’international ont augmenté de 1,1% en mars

Les prix continuent à progresser sur le réseau international. La hausse est de +1,1% en mars 2018 et de +0,4% au 1er trimestre. Les tarifs sont encore en nette augmentation sur le réseau international moyen-courrier (+4,9% au départ de métropole), du fait du renforcement de la hausse vers les pays de l'EEE et Suisse (+9,4%) et malgré la baisse importante mesurée vers l'Afrique du Nord-Levant (-4,5%). Au 1er trimestre, les tarifs aériens ont grimpé de 2,6% sur le réseau moyen-courrier.



Le secteur international long-courrier affiche pour sa part une baisse des prix de 1,4% en mars, malgré la poursuite de la hausse vers l'Amérique du Nord (+1,6%). Les tarifs sont en effet significativement en baisse entre mars 2017 et mars 2018 vers toutes les autres destinations long-courriers : -5,3% vers l’Amérique latine, -2,6% vers l’Afrique, -1,7% vers l’Asie-Pacifique et -1,3% vers le Moyen-Orient. Toutefois, les évolutions ayant été fluctuantes en ce début d’année, la baisse des prix n’est que de 0,8% sur le réseau international long-courrier au 1er trimestre 2018.



Outre-mer : une baisse mesurée

Au départ des départements d’outre-mer, la baisse mesurée depuis le début de l’année s’atténue et masque de forts contrastes entre les départements (-0,6% entre mars 2017 et mars 2018 et -3,2% au 1er trimestre). Les prix des billets d’avion diminuent encore au départ de la Réunion (-7,6%) pour le 11e mois consécutif, mais moins spectaculairement qu’en février dernier (-10,8% au 1er trimestre 2018).



A l’inverse, ils augmentent fortement pour le 10e mois consécutif au départ de Guyane (+9,8% en mars et + 7,2% au 1er trimestre). Depuis les Antilles, les prix progressent aussi au départ de Guadeloupe (+4,0% en mars après 2 mois de baisse et +0,9% au 1er trimestre) mais ils se stabilisent au départ de Martinique (-0,1% en mars et -1,1% au 1er trimestre).