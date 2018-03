Une liaison ferré pour relier 3 aéroports thaïlandais

Le gouvernement thaïlandais a approuvé mardi un projet de chemin de fer à grande vitesse pour relier les deux aéroports de Bangkok (Don Mueang International et Suvarnabhumi International) avec U-Tapao, construit pendant la guerre du Vietnam dans la province orientale de Rayong. Le coût du projet est estimé à environ 225 milliards de baht (7,22 milliards de dollars US). Le gouvernement prévoit de sélectionner les gagnants du projet de partenariat public-privé (PPP) en octobre et de mettre la LGV en service en 2023.