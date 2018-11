Une menace de grève plane sur Eurowings

Le syndicat Verdi a quitté la table des négociations concernant les conditions de travail des PNC d'Eurowings le 15 novembre dernier et menace de lancer une grève si la direction ne revoit pas sa copie.



L'organisation explique dans un communiqué " La situation n'est plus supportable pour les membres du personnel. Ils travaillent à leurs limites et n'ont aucune clarté sur leurs conditions de travail".



Le syndicat n'a pas encore donné la date de l'éventuel mouvement social.



Le porte-parole d'Eurowings a indiqué de son côté "Nous ne parvenons pas (...) à comprendre pourquoi Verdi rejette soudainement notre proposition après des semaines de discussions constructives et se retire de la table des négociations". Il a ajouté par la suite "Verdi aggrave (le conflit) sans raison valable parce qu'il est en concurrence avec d'autres syndicats au sein du personnel navigant".