Une navette autonome roulera à Lyon début 2019

La navette autonome, baptisée MIA (pour mobilité intelligente autonome), assurera le trajet de 1,2 kilomètres entre la gare Meyzieu ZI (tram T3, bus, parc-relais) et la ZAC des Gaulnes. Elle desservira six arrêts (T3, Veolia, Avenue Henri-Schneider, Eiffage, le restaurant inter-entreprises de la ZAC des Gaulnes et RTE) en 15 à 20 min.



Une quinzaine de sociétés pourront profiter de ce véhicule autonome et connecté, gratuit et ouvert à tous sans conditions.



La navette sans chauffeur d'une capacité de 15 personnes pourra atteindre une vitesse de 25km/h. Un agent sera présent à bord pour reprendre les commandes en cas de problème mais aussi répondre aux questions des passagers.



L’expérimentation, initiée par la marque Expercité d’Eiffage Énergie Systèmes, en partenariat avec l’opérateur Berthelet, la Métropole de Lyon, la SERL (Société d’équipement et d’aménagement du Rhône et de Lyon) et le SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise), débutera début 2019 et sera menée pendant 2 ans.



Les partenaires du projet explique "Techniquement, MIA a effectué en novembre le parcours à blanc afin de scanner son itinéraire et d’enregistrer toutes les données s’y rapportant. Un mapping qui permet d’intégrer dans son ordinateur de contrôle le tracé et la position exacte de la navette dans l’espace public. Cet itinéraire défini, MIA l’effectuera comme un programme informatique enrichissant sans cesse la connaissance de son environnement. Capable de gérer seule, sans intervention humaine, la plupart des situations imprévues, elle peut adapter sa vitesse ou s’arrêter en fonction des obstacles grâce à une panoplie technologique de pointe : antenne NGSS et relais GPS, caméras, odométrie permettant d’estimer la vitesse et la localisation, capteurs Lidar, cartographie 2D et 3D...".



MIA pourrait à l’issue des deux années d’expérimentation se dupliquer dans d’autres zones d’activités en France ou à l’étranger et s’enrichir de fonctionnalités sur-mesure : synchronisation avec les transports en commun, commande à la demande, visualisation du parcours par application, services à bord…