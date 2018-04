Une navette relie la gare de Liège et l'aéroport de Charleroi

Le service de navette CharLi permet aux voyageurs de relier la gare de Liège et l'aéroport de Charleroi 7 jours sur 7. Le shuttle propose des horaires ainsi que des points de départs et d'arrivée fixes.Sur Lièges Guillemins, les clients ont rendez-vous dans la zone Kiss & Ride. Sept horaires leur sont programmés : 3h30, 7h, 10h15, 13h30, 17h00, 20h, 22h30.Sur la plate-forme low-cost, le point de rencontre se trouve à l’extérieur au niveau des départs (devant la camionnette snack). L'entreprise a mis en place 6 horaires : 9h, 11h30, 15h, 18h30, 21h30 et 00h30Un trajet pour une personne est à 30€. Le tarif descend à 25€ par personne et par trajet pour les réservations groupées à partir de 2 voyageurs et à 20€ par personne et par trajet à partir de 4 passagers.Un service taxi entre le domicile et le point de RDV de la gare des Guillemins est disponible dans un rayon de 15km pour 15€ supplémentaires. La jeune société propose aussi un Service Taxi du domicile du client à l'aéroport de Charleroi en dehors des heures d'opération du shuttle pour 85€.