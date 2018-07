Une nouveau salon Grand Voyageur est arrivé en gare de Rennes

Le salon, ouvert aux détenteurs de la carte Grands Voyageurs ou d'un billet TGV Pro 1re, est situé sur la passerelle coté nord de la gare de Rennes. Grâce à ses grandes baies vitrées, il offre une vue panoramique sur les voies ferrées.



Dans ce lounge à l'ambiance cosy, les voyageurs d'affaires peuvent s'installer dans de confortables fauteuils et profiter du wifi gratuit, d'un espace presse et d'un distributeur de boissons chaudes et froides.



Un espace de travail équipé de prises électriques et de ports USB permet permet de plancher sur ses dossiers en attendant le train.



Par ailleurs, les travaux d'aménagement de la gare de Rennes entament une nouvelle phase. Ainsi, les entrées Nord, Sud et Ouest sont ouvertes depuis le 23 juillet tandis que l'entrée Est est réservée au service Korrigo, carte de transports en commun de la région.



Horaire du salon grand voyageur de la gare de Rennes

- Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi de 06:00 à 20:00

- Dimanche de 07:30 à 20:00



Horaires jours fériés

- Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche de 07:30 à 20:00