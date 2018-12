Une nouvelle DG pour l'appli de stationnement OPnGO

En tant que directrice Générale d'OPnGO, Pascale Bonnard aura pour principale mission de piloter les différents départements d’activités et l’expansion géographique du service. Elle aura, en outre, la responsabilité de consolider les leviers de croissance et d'accélérer la stratégie de différenciation, notamment sur le plan technologique, afin d'offrir une expérience de stationnement plus fluide et dématérialisée.



En 15 ans de carrière, Pascale Bonnard a occupé des postes à “double-casquette” en intervenant autant sur les parties managériales et organisationnelles, que sur les parties plus techniques. Elle a par exemple contribué, dès 2004, au déploiement du paiement sur mobile et sans contact pour le compte d’organismes bancaires et de télécommunications.



Par la suite, elle a initié le développement de nouveaux usages au sein du cabinet de conseil Eurogroup Consulting en permettant à ce dernier de se positionner sur de nouvelles problématiques liées au mobile.



Forte de ses expériences et consciente du potentiel du marché des “Progressive WebApps” (applications mobiles exécutées sur le web, évitant téléchargement et mises à jour) elle se lance en 2013 dans l’aventure entrepreneuriale en créant Amano, service de création de WebApps.