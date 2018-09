Une nouvelle Directrice Sales & Marketing pour l’Hotel Amigo (Bruxelles)

D’origine Italienne et Luxembourgeoise, Claudia Venturini a étudié la gestion hôtelière à Ceria-Ipiat à Bruxelles. Elle a commencé sa carrière chez InterContinental au Luxembourg, ensuite à Bruxelles, Berlin et Beyrouth au Liban ; toujours en Sales & Marketing.



Au Moyen-Orient et en région Africaine, elle a travaillé pour des chaînes d’hôtels cinq étoiles tel le Ritz-Carlton en Égypte, Fairmont Hotels and Resorts en Afrique du Sud et Saint-Régis au Qatar où elle s’est spécialisée en ouverture d’hôtels et projets de rebranding.



De retour en Europe, elle a dirigé l’équipe Sales & Marketing au Metropole à Monaco et au Ritz-Carlton à Budapest.