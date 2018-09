Une nouvelle "Sales Executive" pour Oman Air France

Depuis le 10 septembre, Maryline Gallois est devenue Sales Executive chez Oman Air. Elle sera en charge des ventes loisirs, et à ce titre elle sera le contact privilégié pour les agents de voyages et tour-opérateurs.Après plus de 10 ans passés chez Etihad Airways et Air Seychelles ainsi que des passages chez Carrefour Voyages et Kuoni, c’est une nouvelle aventure pour cette grande professionnelle du secteur.Vous pouvez d’ores et déjà contacter Maryline Gallois à l’adresse ci-dessous : SalesCDG@omanair.com