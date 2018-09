Une nouvelle adresse à La Madeleine

L’Hôtel Royal Madeleine est un 4 étoiles de 58 chambres en plein coeur de Paris. Certaines donnent sur la rue de l’Arcade ou la rue Pasquier, d'autres sur cour, quatre d’entre elles jouissent d’une terrasse, quatre autres sont en duplex, et une suite, la Suite Cocolili, offre une superficie de 50 m². Elles offrent toutes un équipement premium : un minibar, une machine Nespresso, une télévision HD avec vidéos à la demande gratuites, la climatisation réversible et le wifi très haut débit.



A midi, le restaurant « Royal » propose des formules pour les déjeuners à déguster dans le jardin d’hiver baigné de lumière ou du côté du Passage Puteaux, adjacent à l’hôtel. Toute la journée, on se retrouve autour d’un café au « Royal au Bar » et à partir de 17h autour d’un cocktail, accompagné de tapas et gourmandises salées ou sucrées...