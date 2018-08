Une nouvelle adresse à Madrid

Situé en plein cœur de la capitale espagnole, au pied de la place emblématique Plaza España, le VP Plaza España Design 5* est un nouvel établissement de 214 chambres spacieuses réparties en 10 catégories. L’hôtel de 17 étages mixe design ultramoderne, technologie et équipements dernière génération.Le jardin est la thématique centrale inspirant le design des 5 propriétés du groupe VP Hoteles. Dans ce nouvel établissement, la végétation a pris possession des lieux du sous-sol au 17ème étage du bâtiment.Au 12ème étage, le Ginkgo Sky Bar et Restaurant puise son inspiration dans la force et le caractère extraordinaire de l’arbre sacré des temples d’Asie, le Ginkgo Biloba. Caractérisé par ses feuilles en forme d’éventail riches en propriétés antioxydantes, cet arbre est l’un des plus beaux et des plus anciens du monde.La décoration intérieure du Gingko Sky Bar et Restaurant est ponctuée de palmiers et de feuillages tropicaux et fait rayonner la riche feuille de Gingko à travers des jeux de lumières et de miroirs, de jour comme de nuit. Le bar à cocktails créé une ambiance plus sauvage avec un mur végétal luxuriant qui offre un décor spectaculaire à des cocktails « maisons » originaux et surprenants.À l'extérieur, la terrasse panoramique offre une vue extraordinaire sur le Palais Royal et dispose d’une piscine à fond de verre, bordée par des panneaux aux motifs nénuphars. Le sol de la piscine permet d’admirer en transparence l’œuvre monumentale située juste en dessous d’elle ; la sculpture design située au centre du bâtiment réalisée par l’artiste catalan Père Gifre : une cascade de 25 mètres de haut s’écoulant du fond de la piscine jusqu’au rez-de-chaussée de l’hôtel.Adjacent à l'entrée de l’hôtel, le Botania Restaurant, nouvelle création du groupe en vogue Larrumba, s’étend de la façade extérieure de l’hôtel dans une ambiance de jardins paysagers jusqu’à un vaste patio. Les plantes suspendues et les palmiers spectaculaires ajoutent un esprit tropical à la découverte culinaire.Chambres doubles standard à partir de 220 €.Le petit-déjeuner est à 29€ par personne.Plaza de España,5 .28008 Madrid,Tél.: 34 91 595 55 10Email: vp-plaza@vphoteles.com