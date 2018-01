Une nouvelle adresse à Manhattan

L'Embassy Suites by Hilton New York – Midtown Manhattan (pas simple, ce nom !) propose 310 appartements allant du studio à 1 chambre. Ceux situés à partir du 22ème étage dévoilent une vue impressionnante sur la ville. Par ailleurs, les Sky Studio Suites offrent une terrasse privative. Tous les clients de l'établissement disposent du wifi gratuit, d'un micro-onde, d'un frigo ou encore d'une cafetière.Les voyageurs d'affaires peuvent également profiter de 3 offres de restauration ainsi que d'un lounge servant des boissons gratuites en soirée ou encore d'une salle de fitness.De plus, les entreprises peuvent organiser des événement grâce à une salle de réunion d'une capacité de 50 personnes et d'une salle de conseil (8 participants). Il est également possible de tenir des réceptions jusqu'à 235 invités sur la terrasse du lounge Skylawn.60 West 37th Street,New York City, New York,10018, USATel: +1-212-912-0111Fax: +1-212-912-0112