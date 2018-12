Une nouvelle adresse parisienne pour The Luxury Collection

L'Hôtel de Berri dont la décoration s'inspire des arts décoratifs français, abrite 75 chambres dont 35 suites. Elles font entre 22m² et 115m². Leur décoration offre des références subtiles aux créatrices Jeanne Lanvin, Marie-Laure de Noailles, Coco Chanel ou encore Elsa Schiaparelli, qui a habité à cette adresse pendant quarante ans. Les salles de bain en marbre sont dotées d'un sol chauffant, de capsules aux huiles essentielles Skinjay à utiliser sous la douche ou encore de produits de soin Diptyque.Le wifi est gratuit dans l'ensemble de l'édifice. Par ailleurs, les hôtes pourront profiter d'un restaurant, d'un bar, d'un jardin paysagé de 3000m² et d'une collection d'art privée. L'établissement propose aussi aux entreprises une salle de 60m² pouvant accueillir les réunions et événements jusqu'à 65 participants.18-22 Rue de Berri,Paris 75008FranceTel : +33 1 76 53 77 70