Une nouvelle adresse pour des événements au pied des châteaux du Val de Loire

Situé au centre du village de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) et à moins de 2 heures de Paris, le Relais des Trois Châteaux propose désormais pour les événements d'entreprise : l'Espace Luminosa. Cette pièce a été ajoutée à l'hôtel dans un esprit de grande verrière travaillée à la façon du 19éme siècle.L'Espace Luminosa peut accueillir de 40 à 170 personnes dans des formats de réunion en U, en théâtre ou cabaret, et en cocktail ou encore en espace libre pour des lancements de produits, des soirées de personnels ou incentive. Il est équipé de toutes les dernières innovations technologiques apportant intimité et confort : climatisation, sonorisation, wifi, éclairage, occultation 100%....L'hôtel qui se trouve au pied des châteaux de Cheverny, Blois et Chambord, abrite également deux autres salles de réunion de 35 et 50 m², 36 chambres et une restauration "Les Trois Marchands" qui a obtenu le titre de Maitre restaurateur.1 place Victor Hugo41700 Cour Cheverny