Une nouvelle adresse pour des événements pros au cœur de l'Alpe d'Huez

L'hôtel Daria-I Nor dispose de tout le confort pour recevoir les groupes. Cet établissement 5 étoiles de 46 chambres et suites, abrite une salle de 100m² entièrement équipée avec écran et vidéo projecteur. Elle peut accueillir des groupes de 30 à 250 personnes selon la disposition choisie.Les pauses gourmandes sont concoctées par les Chefs de l'hôtel Stéphane Tarabla et Damien Ruffier. De plus, de nombreuses activités sont proposées en station, de la balade en chien de traîneau au survol en avion.Les participants pourront aussi profiter de deux restaurants dont un gastronomique et de 800 m² d'espace bien-être. Le Spa offre un programme sur-mesure en fonction des besoins et des demandes. Il propose aussi une gamme de soins avec, en exclusivité, les produits et soins des marques ESPA et Valmont. Les hôtes ont également accès à des espaces relaxation, hammam, jacuzzi, saunas, mur de sel et espace fitness.l'Eclose38750 Alpe d'HuezTel : +33479311865Mail : info@hotel-dariainor.com