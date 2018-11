Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Dubaï

L’Emerald Palace Kempinski Dubai est doté de 391 chambres, suites et villas ainsi que d’une plage privée de 500m².Les chambres ont une superficie plus importante que celles de la plupart des hôtels sur l’île de Palm Jumeirah, les plus petites mesurant 65m². Elles disposent toutes d’un coin salon, d’une salle de bain en marbre et d’un grand balcon avec vue imprenable sur les jardins du palais, le golfe Arabique ou le Palm Lagoon. Un service de majordome est à la disposition des hôtes 24 heures sur 24. Les suites Royale, Présidentielle et Mezzanine sont aménagées avec des baies vitrées, des baignoires sur pied et de vastes salons. La propriété de 100 000m² abrite aussi dix villas Royales et Impériales possédant chacune quatre chambres à coucher, une piscine, un jacuzzi, un spa et un majordome dédié pour répondre aux besoins des clients.Les hôtes auront à leur disposition huit restaurants et bars dont Le miX, le premier restaurant du chef triplement étoilé Alain Ducasse aux Émirats Arabes Unis. Ils pourront aussi profiter d'un spa Cinq Mondes de 3 000 m², d'un centre de remise en forme, d'un studio de yoga et du plus grand cinéma privé de Palm Jumeirah.La salle de bal du Grand Salon Maximilian de 612 m² inspirée des anciens palais européens accueille les événements d'entreprise.Crescent West, Palm JumeirahMail : reservations.emeraldpalace@kempinski.com Émirats Arabes UnisTel : +971 4 248 8888