Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Hefei (Chine)

The Langham Hefei propose 339 chambres et suites offrant une vue panoramique sur la ville chinoise. D'une surface d'au moins 45m², elles disposent d'un espace de travail et de détente séparé, du wifi gratuit, d'une machine Nespresso ou encore d'une télé écran plat.Les voyageurs d'affaires peuvent aussi profiter de 4 offres de restauration, d'un spa, d'une salle de sport et d'une piscine de plus de 25m.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans cet établissement grâce à plusieurs espaces événementiels dont un jardin extérieur. La salle de bal fait pour sa part 1380m² et peut accueillir jusqu'à 1496 convives en disposition théâtre.No.200 Huaining Road,Zhengwu DistrictHefei, AnhuiChineTel : 86 (551) 6568 8888Fax : 86 (551) 6568 3499