Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Lima

Aloft Lima a pris place au cœur du quartier de Miraflores. L'hôtel propose 164 chambres équipées du wifi gratuit, d'une télé de 55 pouces et d'un espace de travail. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires peuvent ouvrir la porte de leur chambre avec leur téléphone grâce à la solution SPG Keyless.L'établissement abrite également un bar, deux restaurants et une offre Grab & Go. Les voyageurs d'affaires qui souhaitent se détendre en faisant du sport, peuvent compter sur une salle fitness et une piscine.L'Aloft Lima accueille des événements allant jusqu'à 80 participants grâce à plus deux salles de réunion.Av. 28 de Julio N 894,Miraflores, LimaPérouTel : +511 5186500