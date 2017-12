Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Los Angeles

"Premier bâtiment du centre-ville à avoir obtenu la certification Gold LEED pour sa conception et sa construction, l’hôtel InterContinental se pose en pionnier de la gestion environnementale sous tous ses aspects, sans pour autant négliger l’expérience du luxe que le Groupe entend procurer à ses hôtes".

L'InterContinental Los Angeles Downtown est situé à quelques rues du Staples Center et du L.A. Live. Il dispose de 899 chambres au design raffiné. Elles sont réparties entre le 31e et le 70e étage, où se situe le premier hall d’accueil «à ciel ouvert» de Los Angeles, qui offre aux voyageurs d'affaires une vue imprenable sur la ville dès leur arrivée.Le groupe hôtelier précise :Le salon signature Club InterContinental offre un service haut de gamme, dont le check-in prioritaire. L’ensemble des 109 suites propose aux hôtes des espaces de vie confortables avec systèmes de divertissement complets et des produits d'accueil exclusifs Le Labo. Les baies vitrées pleine hauteur permettent d'admirer les plus belles vues de Los Angeles. La Suite Présidentielle est dotée d’un espace salon propice à la relaxation, assorti d’une spacieuse salle à manger, d’un piano, d’une kitchenette, d’un dressing ainsi que d’une grande et luxueuse baignoire avec vue sur la ville.Les clients peuvent choisir entre cinq espaces de restauration et univers culinaires différents. Ils ont également à leur disposition un centre fitness et une piscine extérieure.Par ailleurs, plus de 8 825 m² d’espace sont dédiés aux banquets, événements, séminaires et conférences. IHG a organisé cet espace en zones couvertes ou à ciel ouvert, avec une élégante salle de bal de plus de 1 950 m² et 33 salles de réunion.900 Wilshire Boulevard,Los Angeles,Californie 90017