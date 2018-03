Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Madrid

Le VP Plaza España Design est situé sur la place madrilène Plaza España. L'hôtel de 17 étages propose 214 chambres spacieuses réparties en 10 catégories. Certaines d'entre elles disposent d’une terrasse privée, d’un spacieux dressing et d’un espace de fitness privatif. Par ailleurs, il abrite - comme les autres établissements du groupe VP Hoteles - une oasis de verdure au centre du bâtiment avec des murs végétaux ainsi qu'une œuvre monumentale de l’artiste catalan Père Gifre connu pour ses sculptures inspirées par les mouvements de l’eau.Le Gingko Sky Bar situé en rooftop au 12ème étage offre une vue panoramique à 360° sur le Palais Royal, le Temple Debod, les montagnes qui environnent Madrid ainsi que sur l’emblématique Plaza España au pied de l’hôtel. Les voyageurs d'affaires pourront aussi profiter du Botania restaurant ou encore - à partir de juin prochain - d'une piscine extérieure.L’hôtel offre également une salle de gym toute équipée ouverte 24h sur 24, un spa et institut de beauté, un second bar au rez-de-chaussée, un grand parking souterrain, un business center ainsi qu’un espace adaptable de 1400 mètres carrés, baignés de lumière naturelle.Plaza de España, 528008 MadridTel: 34 91 595 55 10Email: vp-plaza@vphoteles.com