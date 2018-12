Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Manchester

L'Hotel Indigo Manchester – Victoria Station propose 187 chambres. Leur décoration rend hommage au passé industriel de Manchester, et plus particulièrement aux filatures de coton de la ville.Les chambres sont équipées entre autres d'une smart TV, d'un coffre fort et d'un mini-bar proposant des boissons non-alcoolisées gratuites.Les voyageurs d'affaires auront à leur disposition pendant leur séjour une connexion wifi gratuite, un business center et une salle de sport. Ils pourront aussi profiter d'un restaurant et d'un bar.6 Todd StreetManchester M3 1WURoyaume-Uni