Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Reims

Brit Hotel Reims Nord La Neuvillette dispose de 72 chambres. Elles ont toutes été repensées et décorées dans un esprit chaleureux et cosy. Les voyageurs d'affaires y trouveront une literie de qualité avec couette, une salle de bain privative, une connexion wifi gratuite ou encore une TV écran plat.Comme l’ensemble des Brit Hotel, cette nouvelle adresse propose un petit-déjeuner buffet garni de produits frais et locaux (9,50€).L'établissement abrite par ailleurs le restaurant "Bistrot Le Neuville" dont la carte évolue au rythme des saisons.Les entreprises ont la possibilité aussi d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à deux salles de réunion pouvant accueillir chacune jusqu'à 30 participants (en disposition théâtre).1 et 5 rue Bertrand Russel-Neuvillette51100 ReimsTel : 03 26 35 05 50