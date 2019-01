Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Riyad

Le Fairmont Riyadh s'est installé dans le complexe Business Gate, à 15 minutes en voiture de l'aéroport et à 20 minutes du centre-ville de la capitale saoudienne.L'établissement propose 298 chambres dont 40 suites. D'une surface allant de 40m² à 395m², elles offrent une décoration contemporaine ainsi qu'une vue imprenable sur la ville grâce à de grandes baies vitrées. Elles sont également équipées d'un bureau, d'une connexion wifi et du nécessaire pour se faire un café ou un thé.Par ailleurs, les hôtes ont à leur disposition 5 offres de restauration, un spa un centre de bien-être et une piscine. L'édificel abrite également une salle réservée aux femmes qui met à leur disposition une salle de relaxation, un salon de beauté, un hammam et un jacuzzi.Les entreprises peuvent aussi organiser dans l'établissement des événements grâce à 4300m² dédiés aux MICE. Il propose entre autres 2 salles de bal qui peuvent accueillir jusqu'à 3000 invités.Business GateQurtubah AreaAirport Road11552 RiyadArabie SaouditeTel : + 966 11 8 26 26 26Fax : + 966 11 8 26 26 25