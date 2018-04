Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Saigon

L'établissement Oakwood Residence Saigon a pris place au sein d'un important projet urbain. Il se trouve ainsi à côté du centre commercial SC VivoCity et du Mapletree Business Centre. Le complexe offre aussi un accès facile au Central Business District, les zones industrielles de la ville ainsi que le Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) de la capitale économique vietnamienne.La résidence propose 237 appartements allant du studio de 45m² aux 3 chambres (110 / 123m²). Ils sont équipés pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires. Ils disposent ainsi entre autres d'une cuisine, une machine à laver, une cafetière, une télé et une connexion internet. Les voyageurs ont également à leur disposition une piscine extérieure, un centre fitness, un lounge, un parking et une offre de restauration.Les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à deux salles de réunion faisant ensemble 110m². Elles peuvent accueillir ainsi jusqu'à 80 personnes.A l'occasion de son ouverture, Oakwood Residence Saigon offre 10% de réduction sur les réservations de séjour d'au moins un mois, effectuées avant le 30 juin 2018. Pour les séjours plus courts, le discount est de 15% sur les tarifs flexibles pour les séjours jusqu'à fin juin.1056A Nguyen Van Linh Road,Tan Phong Ward,District 7, Ho Chi Minh City ,Vietnam 700000Tel : +84-28-3775-3999