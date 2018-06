Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Toronto

Kimpton Saint George, installé dans un immeuble de 14 étages, propose 188 chambres dont 20 suites et 1 suite présidentielle. D'une superficie d'au moins 25m², elles sont toutes équipées d'un espace de travail, du wifi, et même pour les sportifs d'un tapis de yoga gratuit.L'hôtel abrite aussi le pub gastronomique The Fortunate Fox. Il sert des plats maisons ainsi qu'une grande sélection de bières artisanales locales. Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un centre fitness, un room service et un voiturier.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des manifestations au sein de l'hôtel grâce à un espace événementiel de près de 345m². Cette salle peut accueillir jusqu'à 102 personnes en disposition théâtre.280 Bloor St W,Toronto, ON M5S 1V8CanadaRéservation : (888) 563-2004Tel : (416) 968-0010Fax: (416) 968-7765