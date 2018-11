Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Zagreb

Canopy by Hilton Zagreb – City Centre propose 151 chambres dont 8 suites. La décoration s'inspire de la longue histoire industrielle du quartier par le biais des textiles et d'œuvres d'art. Les chambres sont équipées de la literie signature de l'enseigne, du wifi gratuit, d'une télé 49 pouces ou encore d'une machine Nespresso. Les suites sont plus grandes et offrent des extra comme un peignoir, des chaussettes et une télé de 55 pouces.Le petit-déjeuner est inclus pendant le séjour. Les voyageurs d'affaires peuvent le prendre au Canopy Central Café and Bar ou demander à se faire livrer dans leur chambre un "Canopy Break Fast Bag". L'hôtel dispose également d'un restaurant qui met en avant la cuisine méditerranéenne et continentale.De plus, Canopy by Hilton Zagreb – City Centre met à la disposition des clients une salle de fitness et des vélos gratuits.Les entreprises peuvent également organiser des événements en petit comité dans l'hôtel grâce à 2 salles de réunion de 36m² et 50m². Elles ont une capacité respective de 10 et 16 participants (disposition conférence et banquet).29 Ulica kneza BranimiraZagreb, 10000CroatieTel : +385-0-14559505