Une nouvelle appli de gestion des notes de frais arrive en France

Declaree permet aux voyageurs d'affaires de numériser leurs notes, mesurer et documenter leurs kilométrages ou encore enregistrer leurs frais de repas via son appli mobile ou sa solution web sur ordinateur.



La facture numérisée peut être affectée à différentes catégories, centres de coûts, etc. Declaree ajoute "Les reçus numériques sont ensuite rassemblés sur un rapport de dépenses, envoyé au manager par l’employé et finalement exporté automatiquement vers le progiciel de comptabilité. Tous les coûts sont automatiquement affectés aux comptes adéquats. Les justificatifs numérisés seront également sauvegardés pendant au moins dix ans".



Pour le kilométrage, le coût des déplacements est basé sur l’emplacement de départ et d’arrivé. Les taux fixes correspondant sont appliqués, puis automatiquement calculés et inclus dans le rapport de dépenses.



De plus sur la solution web, employeurs et comptables disposent également d'une vue d’ensemble et en temps réel des frais de déplacements et des reçus de l'entreprise.



L'entreprise des Pays Bas qui a parmi ses clients KPMG, EY ou encore KLM, ajoute "Pour répondre à l'un des obstacles de la numérisation, à savoir la coordination entre les systèmes, Declaree s’intègre à tout logiciel ERP ou RH et offre des fonctionnalités qui s'adaptent à chaque cas".



Declaree propose plusieurs formules. Les tarifs débutent à partir de 3€ par utilisateur et par mois (numérisation des dépenses, application mobile native, enregistrement des kilométrages)