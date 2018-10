Une nouvelle boite repas atterrit sur les vols KLM Cityhopper

Les nouveaux repas qui seront servis aux passagers business des vols de KLM Cityhopper à compter du 28 octobre, offriront plus éléments individuels. Par exemple, la confiture et le granola seront servis séparément du yaourt, tout comme la sauce et les noix pour la salade. Ainsi, les clients pourront décider eux-mêmes comment ils veulent manger leurs plats.



Jusqu'à midi, les voyageurs business se verront proposer un petit déjeuner composé de fruits frais, charcuteries, fromages... Le reste de la journée, le plateau contiendra une salade et un dessert comme une tarte aux pommes. Tous les produits seront durables et fournis - le plus souvent possible - par des producteurs locaux.



Sur les 6 vols les plus longs de la compagnie régionale (Cagliari, Helsinki, Ibiza, Porto, Split et Valence), les voyageurs d'affaires installés en Business pourront déterminer eux-mêmes quand ils souhaitent manger. Par ailleurs, en plus du plateau-repas, ils profiteront d'un second petit snack.



Pratique : cette nouvelle boite-repas a été repensée pour être adaptée à la taille des plateaux des Embraer et libérer de la place pour poser le verre.