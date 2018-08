Une nouvelle compagnie aérienne nationale au Tchad

Le Tchad veut sa compagnie aérienne nationale. C'est une volonté du Président de la République, Idriss Deby, qui vient de recevoir, à N'Djamena, le directeur exécutif du groupe Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam.



A sa sortie d’audience, le directeur exécutif du groupe éthiopien a fait savoir que la compagnie qu’il dirige a été choisie pour la conception et la réalisation de ce projet. Ce choix, selon Tewolde Gebremariam, s’est fait " sur la base des compétences, des performances et de l’expérience du groupe Ethiopian Airlines. " Il a également laissé entendre que la future compagnie aérienne tchadienne allait jouer " un rôle stratégique de premier plan dans la région. "



Un objectif ambitieux pour cette future compagnie qui devra établir un mode de gestion vertueuse si elle veut éviter de connaître le sort de Tchad Air et Toumaï Air, les deux précédentes compagnies nationales qui ont faillite.