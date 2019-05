Une nouvelle compagnie aérienne pour Haïti

Ce nouveau transporteur devrait faciliter les déplacements à destination et au départ d'Haïti. De nombreuses compagnies ont retiré le pays de leur liste à la suite de manifestations violentes et de troubles civiles qui ont saccagé le pays au cours des derniers mois.



Air Canada a suspendu ses vols vers Haïti, d’autres compagnies comme Delta, JetBlue et Air Transat ont réduit ou annulé leurs vols.



De plus, en avril dernier, le Département d’État Américain avait classé Haïti parmi 35 pays à éviter pour haut risque de kidnapping, mettant à jour ses avis de voyage avec un nouvel indicateur qui concerne les enlèvements et les prises d’otages. Ce qui a considérablement fait chuter la demande touristique par rapport à l’offre.



Air Ayiti exploitera un Airbus 320 moyen-courrier de 150 sièges pour les segments Port-au-Prince – Miami et Cap-Haïtien – Miami et un Boeing 767 moyen-courrier de 218 sièges pour les trajets Port-au-Prince – New York (JFK Airport) et Port-au-Prince – Montréal (Québec).