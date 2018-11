Une nouvelle compagnie aérienne pour le Sri Lanka

Peace Air exploitera des vols directs quotidiens vers cinq nouvelles destinations en Chine, en partant de Wuhan dans le cadre de la première phase des opérations. Les quatre autres destinations qui feront partie du programme sont Xi, An Urumqi, Chongqing et Hardin.



Peace Air aurait noué des liens avec une importante agence de voyages chinoise pour commercialiser ces itinéraires, avec une garantie d’un remplissage à 80% et de grands volumes de fret.



Peace Air aurait fait une offre de 5,5 milliards de dollars américains pour acquérir SriLankan Airlines (la compagnie nationale surendettée). Elle aurait reçu l’accord des sept syndicats de la compagnie aérienne. Le directeur de Peace Air, Iresha Wettasinghe, a déclaré qu’ils étaient également parvenus à un accord-cadre avec Lufthansa Consulting, la branche consultative de Lufthansa Airlines, afin de procéder à un contrôle préalable de SriLankan Airlines. " Cela sera achevé dans huit semaines et cela nous aidera à aplanir toutes les zones grises. "